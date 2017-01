POL-LB: Ludwigsburg: 21-Jähriger bei Sachbeschädigung auf frischer Tat ertappt; Kirchheim am Neckar: Brand in Altenheim

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: 21-Jähriger bei Sachbeschädigung auf frischer Tat ertappt

In der Nacht zum Samstag, gegen 01:00 Uhr, hat eine Streifenbesatzung des Polizeipräsidiums Einsatz nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen auf dem Gelände eines Autohauses in der Eisenbahnstraße einen 21-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Er hatte an über 20 dort ausgestellten Fahrzeugen Außenspiegel abgetreten und zwei Wohnwagen erheblich beschädigt. Der angerichtete Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Bei dem alkoholisierten Tatverdächtigen stellten die Polizisten zudem eine kleine Menge Cannabis sicher.

Kirchheim am Neckar: Brand in Altenheim

Durch ihr beherztes Eingreifen hat eine 30-jährige Mitarbeiterin eines Altenheims in Kirchheim am Neckar am Samstagmorgen vermutlich einen größeren Brand verhindert. Gegen 09:40 Uhr war sie über ein Notrufsystem über einen Notfall in der Wohnung einer 81-Jährigen informiert worden. Bei der sofortigen Nachschau stellte sie fest, dass die verwirrte Frau an mehreren Stellen in der Wohnung Feuer gelegt hatte. Nachdem sie zunächst die ältere Dame aus dem Gefahrenbereich gebracht hatte, ging sie in die Wohnung zurück und löschte die Brände mit eine vorgefundenen Wassereimer. Die Feuerwehren aus Kirchheim an Neckar und Gemmrigheim rückten mit 35 Einsatzkräften aus, brauchten aber nicht mehr einzugreifen. Bei den Löscharbeiten zog sich die 30-Jährige eine Rauchgasvergiftung zu und musste wie auch die 81-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell