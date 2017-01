POL-LB: Wohnungseinbruch in Ludwigsburg, Räuberischer Diebstahl in Oberstenfeld und Sachbeschädigung an Fahrzeug in Ditzingen

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Wohnungseinbruch

Am Samstagabend in der Zeit zwischen 19:45 Uhr und 21:45 Uhr drang ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Wilhelm-Blos-Straße ein. Der Täter durchsuchte offenbar das ganze Haus, entwendete diversen Schmuck sowie einen Rucksack und flüchtete unerkannt.

Ludwigsburg: Wohnungseinbruch mit flüchtendem Täter

Am Samstagabend gegen 19:20 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in Ludwigsburg-Eglosheim in ein Wohnhaus ein. Als der Einbrecher eine Wohnungstür öffnete, schrie die anwesende Bewohnerin auf. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht. Trotz Fahndung mit mehreren Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber konnte der flüchtende Täter nicht festgestellt werden.

Oberstenfeld: Räuberischer Diebstahl in Kiosk

Während sich der Inhaber eines Kiosks in der Großbottwarer Straße am Samstagmorgen kurzzeitig in einem Nebenraum aufhielt, betrat ein bislang unbekannter Täter kurz nach 08:00 Uhr den Verkaufsraum, rief laut "Überfall" und begab sich direkt zum Kassenbereich, wo er mehrere hundert Euro aus der Kasse entnahm. Als der 47 Jahre alte Inhaber auf die Situation aufmerksam wurde, rannte er aus dem Kiosk und hielt die Ladentüre hinter sich zu, um den Täter festzuhalten. Der Unbekannte schlug daraufhin die Verglasung der Eingangstüre ein, wobei der 47-jährige Inhaber leicht verletzt wurde und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Mathildenstraße, wo er von einem Zeugen aus den Augen verloren wurde. Der etwa 175 cm große Täter war den Zeugenaussagen zufolge etwa 20 Jahre alt, schlank und zur Tatzeit mit einer dunklen Hose und einem hellgrauen Kapuzenpulli bekleidet. Er hatte ein rundliches Gesicht und war mit einem schwarzen Tuch maskiert. Das Kriminalkommissariat Ludwigsburg sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 07141/18-9 entgegen.

Ditzingen: Pkw zerkratzt

In der Nacht auf Samstag wurde ein in der Leharstraße geparkter Skoda Yeti zum wiederholten Male zerkratzt, wobei diesmal ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Das Polizeirevier Ditzingen bittet Zeugen, sich unter Telefon 07156/43520, zu melden.

