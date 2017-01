POL-LB: Verkehrsunfall in Gerlingen, Ludwigsburg, Kirchheim, Sindelfingen, Waldenbuch und auf der BAB 81 auf Gem. Mundelsheim

Ludwigsburg (ots) - Gerlingen: Unfall durch Missachten der Vorfahrt

Am Samstagmorgen hat eine 29jährige Peugeot-Fahrerin in der Hofwiesenstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 40jährigen Toyota-Fahrers missachtet. Nach dem Zusammenprall im Kreuzungsbereich wurde das Fahrzeug der Verursacherin abgewiesen und beschädigte noch zwei Verkehrszeichen. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12.000EUR.

Gerlingen: Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, 23:10 Uhr bis Sonntag, 00:30 Uhr, wurde ein BMW, welcher in der Jakobstraße geparkt war, von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden im hinteren Bereich der Beifahrerseite in Höhe von zirka 2000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Telefon 07156-43520, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Am Samstag, gegen 18:20 Uhr, wurde ein 48 jähriger Fußgänger beim Überqueren der Frankfurter Straße an einer Fußgängerampel von einem 80 Jahre alten Mazda-Fahrer erfasst. Der Fahrzeuglenker bog von der Katharinenstraße nach rechts in die Frankfurter Straße ein und übersah hierbei den Fußgänger. Der Mann wurde leicht aufgeladen und zu Boden gestoßen. Hierbei verletzte er sich am Kopf und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 250 Euro.

Kirchheim: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Am Samstag, gegen 08:40 Uhr, gerieten zwei weibliche und eine männliche Person im Bereich der Christofstraße 32 in Streit. Zuerst stieg eine weibliche Person türkischer oder arabischer Herkunft aus einem silbernen VW Golf mit vermutlich Heilbronner Zulassung aus und entfernte sich in Richtung Innenstadt. Die Frau war ca. 22 bis 23 Jahre alt, hatte lange schwarze Haare und war mit einem Pullover bekleidet. Kurz darauf stieg eine männliche Person aus dem Fahrzeug aus und folgte der ersten Person in Richtung Innenstadt. Der Mann war ebenfalls türkischer oder arabischer Herkunft, war ca. 25 bis 30 Jahre alt, hatte dunkle Haare und trug dunkle Kleidung und eine Jeans. Daraufhin wendete der VW Golf mit durchdrehenden Rädern, beschleunigte, touchierte ein parkendes Fahrzeug und fuhr die männliche Person auf dem Gehweg an. Der Mann wurde auf die Motorhaube aufgeladen und anschließend zu Boden geworfen. Er konnte aufstehen und rannte in Richtung Innenstadt weg. Der VW Golf entfernte sich in die gleiche Richtung. Am Steuer des Pkw soll eine türkisch bzw. arabisch aussehende Frau im Altern von 22-23 Jahren gesessen haben. Sie hatte ein zierliches Gesicht und trug ein schwarzes Kopftuch. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 07142/405-0, zu wenden.

Sindelfingen: Unfall mit verletztem Kind

Ein 27jähriger Peugeot-Fahrer hat auf der Mahdentalstraße beim Linksabbiegen in den Vogelhainweg einen entgegenkommenden Ford eines 30Jährigen übersehen. Beim Zusammenprall im Kreuzungsbereich wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Ein im Ford mitfahrendes und ordnungsgemäß gesichertes 4jähriges Kind, wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 7.000EUR geschätzt.

Waldenbuch: Auf Schneeverwehung ins Schleudern gekommen

Ein 48jähriger Kia-Fahrer kam am frühen Samstagmorgen zwischen Waldenbuch und Aichtal beim Überfahren einer Schneeverwehung ins Schleudern und ist auf die Gegenfahrspur geraten. Ein entgegenkommender 60jähriger Fiat-Fahrer prallte in dessen Heck. An beiden Fahrzeugen ist wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 6.500EUR entstanden. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt.

BAB 81, Gemarkung Mundelsheim: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag gegen 15:43 Uhr befuhr eine 48-jährige Ford-Fahrerin die A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim befuhr die Ford-Fahrerin die mittlere von drei Fahrspuren. Als sie von der mittleren auf die linke Fahrspur wechseln wollte, übersah die 48-Jährige einen links neben ihr ordnungsgemäß fahrenden 35-jährigen Mini-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der rechte Seitenairbag beim Mini ausgelöst. Dadurch wurde die 28-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurde durch einen Rettungswagen an der Unfallstelle behandelt. Der linke Fahrstreifen war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

