POL-LB: Verkehrsunfälle in Bietigheim-Bissingen, Ehningen, Sindelfingen und auf der A8 Gemarkung Stuttgart.

Ludwigsburg (ots) - Bietigheim-Bissingen: Betrunkener Autofahrer verletzt zwei Fußgänger

Ein 39-jähriger Opel-Fahrer rangierte sein Fahrzeug am Freitagabend um 23:45 Uhr nach einem Kneipenbesuch am Bahnhofsplatz in Bietigheim. Beim Rückwärtsfahren prallte er mit seinem Pkw gegen zwei Fußgänger, eine 70-jährige Frau und einen 60-jähriger Mann, die hierdurch zu Boden stürzten. Sie zogen sich Schnittverletzungen und Platzwunden zu und wurden anschließend ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Durch den Zusammenprall mit den Fußgängern ging auch die Heckscheibe des Pkw zu Bruch. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die eingesetzte Polizeistreife stellte fest, dass der Opel-Fahrer erheblich alkoholisiert war und veranlasste bei ihm eine Blutentnahme zur Beweisführung. Auch der Führerschein des Unfallverursachers wurde einbehalten und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gegen den Mann eingeleitet.

Ehningen: Unter Alkoholeinfluss gegen Baum geprallt

Am Samstagmorgen gegen 04:43 Uhr fuhr ein 53-jähriger Mann mit einem VW-Kleintransporter auf der Kreisstraße 1001 von Ehningen in Richtung Aidlingen. Auf Höhe der Kläranlage Ehningen kam er zunächst nach links von der Fahrbahn ab, wurde dort von einem Baum nach rechts abgewiesen, prallte in die Böschung rechts der Fahrbahn, wurde dort wiederum nach links abgewiesen und prallte schließlich links der Fahrbahn frontal in einen Baum, der den Transporter zum Stehen brachte. Der Fahrer zog sich beim Aufprall Kopfverletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nicht näher bekannt. Sachschaden entstand am Kleintransporter in Höhe von etwa 2.000 Euro und in geringer Höhe auch an den Bäumen neben der Fahrbahn. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer des Transporters erheblich unter Alkoholeinfluss stand und dass der Betrieb des Kleintransporters auf Grund einer Untersagung der Zulassungsstelle überhaupt nicht mehr erlaubt war. Zur Beweissicherung veranlasste die Polizei nach Einlieferung des verletzten Fahrers im Krankenhaus eine Blutprobe zur Beweisführung. Der Führerschein wurde einbehalten und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der beschädigte Kleintransporter wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die K1001 musste zwischen Ehningen und Aidlingen hierfür bis 06:30 Uhr gesperrt bleiben. Neben bis zu drei Polizeistreifen waren 18 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen sowie vier Rettungskräfte einschließlich eines Notarztes mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Sindelfingen: Hoher Schaden durch Fahrfehler bei Glätte

Durch nicht angepasste Fahrweise kam ein 36-jähriger Mann am frühen Samstagmorgen kurz nach 3:00 Uhr in der Neckarstraße in Sindelfingen von der Fahrbahn ab, wobei sein Pkw der Marke Audi außer Kontrolle geriet und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer zog sich geringfügige Verletzungen zu und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Der Schaden an seinem Pkw schlägt nach erster Schätzung mit etwa 40.000 Euro zu Buche. Der stark beschädigte Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

A8 Gemarkung Stuttgart: Unfall nach Fahrstreifenwechsel bei Glätte

Eine leicht verletzte Person und etwa 13.000 Euro Sachschaden zog ein Unfall auf der A8 in Fahrtrichtung München nach sich. Am Samstagmorgen um 5:16 Uhr wechselte eine 34-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Smart zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Ausfahrt Stuttgart-Möhringen vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Der linke Fahrstreifen war zu diesem Zeitpunkt schneebedeckt. Der Smart geriet ins Schleudern, gelangte wieder weiter nach rechts und prallte in das Heck eines FIAT-Kleintransporters, welcher auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Der Transporter kam hierdurch ebenfalls ins Schleudern und geriet auf den linken Fahrstreifen, wo er nach Aufprall auf der Betongleitwand der Fahrbahntrennung entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam. Die Smart-Fahrerin schleuderte derweil weiter auf dem Standstreifen und prallte schließlich noch gegen die rechte Seite eines Pkw der Marke Opel, der zu dem Zeitpunkt auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Die 55-jährige Fahrerin des FIAT-Transporters zog sich leichte Verletzungen zu und wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Smart-Fahrerin und der 39-jährige Opel-Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Anfangs war in Folge des Unfalls nur der mittlere Fahrstreifen noch befahrbar. Ab 06:25 Uhr konnte der rechte Fahrstreifen und gegen 07:30 Uhr schließlich auch noch der linke Fahrstreifen geräumt werden. Zu größerem Rückstau kam es auf Grund des geringen Verkehrsaufkommens nicht. Neben drei Polizeistreifen waren auch fünf Feuerwehrleute der Stuttgarter Feuerwache 5 mit einem Fahrzeug vor Ort, sowie ein Rettungswagen, zwei Abschleppfahrzeuge und mehrere Mitarbeiter der Autobahnmeisterei zur Fahrbahnreinigung.

