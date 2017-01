POL-LB: Wohnungseinbrüche in Böblingen und Sachsenheim

Ludwigsburg (ots) - Böblingen: Einbrecher durchwühlt Erdgeschosswohnung

Ein unbekannter Täter hebelte am Freitagnachmittag in der Panoramastraße im Böblinger Wohngebiet Tannenberg ein Fenster an einer Erdgeschosswohnung auf. Mit seinem Werkzeug richtete der Täter Schäden in Höhe von etwa 1.000 Euro am Gebäude an. Durch das Fenster stieg er in die Wohnung und durchwühlte das Mobiliar mehrerer Räume, bevor er wieder die Flucht ergriff. Ob der Einbrecher bei der Tat etwas aus der Wohnung gestohlen hat, ist noch nicht abschließend geklärt.

Sachsenheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Am späten Freitagnachmittag oder in den frühen Abendstunden kam es im Westen von Großsachsenheim zu einem Einbruchdiebstahl. Mit einem Schraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug hebelte der bislang unbekannte Täter ein Fenster im Hochparterre an der Hausrückseite auf und kletterte in die Wohnräume. Nachdem der Täter Schränke in allen drei Stockwerken des Einfamilienhauses durchsucht hatte, verließ er, nach bisherigen Erkenntnissen ohne wertvolle Beute gemacht zu haben, wieder den Tatort. Am Gebäude entstand nur geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell