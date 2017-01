POL-LB: Ludwigsburg: LKW fährt sich fest; Bönnigheim: Unbekannter hinterlässt hohen Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: LKW fährt sich fest

Ein 34 Jahre alter Sattelzuglenker fuhr sich am Freitagmorgen in der Hohenzollernstraße fest. Der Fahrer wollte gegen 07.50 Uhr wohl in der Hohenzollernstraße wenden und überfuhr hierzu auf Höhe der Einmündung zur Salonallee zunächst eine Verkehrsinsel. Im weiteren Verlauf geriet er in den Grünstreifen, aus dem er schlussendlich nicht mehr herausfahren konnte. Der Sattelzug musste von einem Abschleppunternehmen aus der misslichen Lage befreit werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3.500 Euro. Die Technischen Dienste Ludwigsburg kümmerten sich um die Reinigung der Fahrbahn.

Bönnigheim: Unbekannter hinterlässt hohen Sachschaden

Einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr in der Zeppelinstraße in Bönnigheim. Mutmaßlich streifte der Unbekannte, der wohl mit einem größeren LKW unterwegs war, beim Rangieren einen Dachstützträger eines Firmengebäudes. Der Träger wurde verbogen und die Statik des Metalldachs ist nun beeinträchtigt. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, bittet Zeugen, sich zu melden.

