POL-LB: Verkehrsunfall in Böblingen

Ludwigsburg (ots) - Böblingen: Auffahrunfall

Einen Leichtverletzten und Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro forderte ein Unfall am Freitag gegen 07:30 Uhr in der Calwer Straße. Ein 62-Jähriger war in einem Mini hinter einem Streuwagen in Richtung Böblingen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Johann-Schütte-Straße bog das Fahrzeug ab, so dass der Mini-Lenker bremsen musste. Vermutlich bemerkte die nachfolgende 31-Jährige, die am Steuer eines Opel saß, dies zu spät und krachte ihrem Vordermann ins Heck. Der 62-Jährige musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell