POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: 20-Jähriger wegen räuberischen Diebstahls in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots) - Nach einem räuberischen Diebstahl am Mittwochabend wurde ein 20-Jähriger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart in Untersuchungshaft genommen. Der zuständige Richter fertigte am Donnerstag den Haftbefehl aus, erließ ihn und setzte ihn in Vollzug. Der aus Syrien stammende Verdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen. Gemeinsam mit einem 18 Jahre alten Landsmann war er am Mittwoch gegen 20:40 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Schwieberdinger Straße aufgefallen und des Diebstahls verdächtigt worden. Die jungen Männer passierten den Kassenbereich mit einem augenscheinlich prall gefüllten Rucksack, ohne etwas zu bezahlen. Ein Mitarbeiter nahm gemeinsam mit einem Ladendetektiv die Verfolgung der beiden auf. Sie trafen die Verdächtigen in der näheren Umgebung an und hielten sie fest. Der 20-Jährige versetzte dem Mitarbeiter einen Schlag ins Gesicht und flüchtete. Auch seinem jüngeren Begleiter gelang die Flucht. Beide konnten kurze Zeit später im Zuge von Suchmaßnahmen der Polizei vorläufig festgenommen werden. Der 20-Jährige hatte einen Rucksack bei sich, der mit Lebensmitteln befüllt war. Sie stammten wohl aus dem betreffenden Einkaufsmarkt. Der 18-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

