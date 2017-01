POL-LB: Wohnungseinbrüche in Asperg

Ludwigsburg (ots) - Einbrecher trieben am Donnerstag in Asperg ihr Unwesen. Zwischen 13:45 und 17:20 Uhr hebelte ein Unbekannter im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses in der Murrstraße eine Wohnungstür auf und ließ auf der Wohnung mehrere hundert Euro mitgehen. Beim Einbruch richtete er zudem etwa 1.000 Euro Sachschaden an.

Zwischen 15:30 und 20:15 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einem Wohnhaus in der Weilerstraße und durchsuchte im Anschluss sämtliche Räume. Ob ihm dabei Diebesgut in die Hände fiel, steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Asperg, Tel. 07141/62033, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell