POL-LB: "Egon" ist durch. Polizeipräsidium Ludwigsburg verzeichnet 70 Einsätze

Ludwigsburg (ots) - Das Sturmtief "Egon" hat die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in den Kreisen Böblingen und Ludwigsburg am Freitag ab Mitternacht beschäftigt. Das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Ludwigsburg listete bis 11:00 Uhr rund 70 Einsätze auf. Heruntergefallene Dachziegel und andere umherfliegende Gegenstände beschädigten geparkte Autos. Zahlreiche umgestürzte Bäume mussten von den Straßen entfernt, Baustellenzäune wieder aufgerichtet, weggeblasene Partyzelte zerlegt werden. Energieversorger mussten unterbrochene Stromleitungen wieder instand setzen. In Bönnigheim wurden mehrere geparkte Fahrzeuge in der Schlossbergallee umgesetzt werden, nachdem sich Teile eines Baustellengerüstes gelöst hatten.

In beiden Kreisen waren aber nur Sachschäden zu verzeichnen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

