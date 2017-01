POL-LB: Sindelfingen: Brand einer Abfalltonne; Leonberg: Kraftstoff-Dieb auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots) - Sindelfingen-Eichholz: Brand einer Abfalltonne

Eine 31 Jahre alte Nachbarin und ihr 20-jähriger Bekannter griffen in der Nacht zum Freitag ohne zu zögern zum Feuerlöscher und bekämpften so einen Brand der im Garten eines Reihenhauses in der Nebelhornstraße im Stadtteil Eichholz ausgebrochen war. Mutmaßlich hatte ein 24 Jahre alter Bewohner des betreffenden Hauses gegen 22.00 Uhr Asche eines Holzofens in einer Abfalltonne entsorgt. Da diese Reste wohl noch nicht vollständig erkaltet waren, fingen der Inhalt und auch die im Garten stehende Tonne Feuer. Als die Zeugen gegen 00.45 Uhr eingriffen, waren bereits ein Gartenhäuschen und die Vertäfelung eines Balkons in Mitleidenschaft gezogen. Mehrere Vögel, die in dem Gartenhäuschen gehalten werden, konnten von den Zeugen befreit und gerettet werden. Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen rückte mit zwei Fahrzeugen und acht Wehrleuten aus und übernahm Nachlöscharbeiten sowie die Überprüfung des Hauses auf etwaige Brandschäden. Bis auf Rauch, der durch einen Lichtschacht in den Keller gezogen war, blieb das Reihenhaus jedoch unbeschädigt. Die 31-Jährige wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 300 Euro belaufen.

Leonberg-Eltingen: Kraftstoff-Dieb auf frischer Tat ertappt

Eine aufmerksame Zeugin alarmierte am Donnerstagabend, gegen 19.40 Uhr, die Polizei, nachdem sie einen Mann in der Mollenbachstraße in Eltingen beobachtet hatte, der aus dem Tank eines LKW Sprit abzapfte. Aufgrund der Beschreibung des Transporters mit dem er schließlich davon fuhr, konnten Beamte des Polizeireviers Leonberg den Mann in der Hertichstaße anhalten und kontrollieren. Vom 48-Jährigen ging ein starker Kraftstoff-Geruch aus. Im Fahrzeug befanden sich leere Kanister und Schläuche. Darüber hinaus ist der Ford-Transporter nicht zugelassen. Stattdessen waren bulgarische Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht, die dies nur vortäuschten. Der 48 Jahre alte Mann, der aus Bulgarien stammt und dem Anschein nach in seinem Fahrzeug wohnt, räumte dies gegenüber den Beamten ein. Er bestritt jedoch den Kraftstoffdiebstahl. Die Beamten beschlagnahmten die Kennzeichen, die Kanister sowie die Schläuche. Der Tatverdächtige muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt für Fahrzeuge rechnen. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt.

