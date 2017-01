POL-LB: Böblingen: nach Streit VW massiv beschädigt; Renninge: Einbruch in Hotel

Ludwigsburg (ots) - Böblingen: nach Streit VW massiv beschädigt

Massive Schäden hinterließ ein bislang unbekannter Täter an einem VW, der am Mittwoch zwischen 18.45 Uhr und 23.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Nähe eines Discounters in der Königsberger Straße in Böblingen geparkt war. Der Vandale zerstach drei Reifen, schlug beide Scheiben der linken Fahrzeugseite ein und beschädigte einen Scheinwerfer sowie die Frontscheibe. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro beziffert. Der Sachbeschädigung ging ein Streit zwischen dem 39-jährigen Besitzer des VW und einem unbekannten Mann voraus, der in Begleitung einer Frau und eines Hundes war. Ursächlich für die Auseinandersetzung, im Zuge derer der Unbekannte den 39-Jährigen auch beleidigt haben soll, war mutmaßlich der Hund. Der Mann ist etwa 175 cm groß. Sein Haar trägt er seitlich sehr kurz rasiert und auf dem Oberkopf etwas länger. Er trug Jeans und eine schwarze-brauen Jacke. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Streit und der Sachbeschädigung besteht, bedarf noch weiterer Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

Renningen: Einbruch in Hotel

In der Nacht zum Freitag brachen bislang unbekannte Täter in ein Hotel in der Raitestraße in Renningen ein. Vom Parkplatz aus verschafften sich die Unbekannten Zutritt ins Innere und begaben sich dann in den Rezeptionsbereich. Aus einem Tresor, den sie gewaltsam öffneten, stahlen die Einbrecher Bargeld in noch unbekannter Höhe. Auf ihrer weiteren Suche nach Wertvollem durchwühlten sie ein angeschlossenes Büro und brachen die Tür zu einem Abstellraum auf. Mutmaßlich fiel ihnen dort jedoch keine weitere Beute in die Hände. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Renningen, Tel. 07159/8045-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

