POL-LB: Einbruch in Gerlingen und Ditzingen, Verkehrsunfall in Vaihingen an der Enz und Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) - Gerlingen: Tageswohnungseinbruch

Schmuck und Bargeld fiel einem Einbrecher in die Hände, der am Donnerstag zwischen 17:00 und 19:00 Uhr ein Wohnhaus in der Steinbeißstraße heimsuchte. Der Täter kletterte auf den Balkon einer Wohnung und verschaffte sich über ein gekipptes Fenster Zutritt in die Räume. Bei seiner Suche nach Diebesgut machte er Beute im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, in Verbindung zu setzen.

Ditzingen: In Schule eingestiegen

In der Nacht zum Freitag stieg ein Dieb in eine Schule in der Gröninger Straße ein und entwendete mehrere Laptops. Um ins Gebäudeinnere zu gelangen, machte der Täter sich an einem Fenster zu schaffen und stieg in die Räume ein. Anschließend durchsuchte er mehrere Zimmer nach Wertvollem und brach weitere Türen und Schränke auf. Der angerichtete Sachschaden wurde auf 2.000 Euro beziffert. Der Wert des Diebesguts konnte noch nicht angegeben werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156/4352-0 entgegen.

Vaihingen an der Enz: Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagabend in der Bietigheimer Straße. Eine 25-Jährige kam gegen 19:00 Uhr in einem Renault aus Richtung Sersheim und wollte an der Kreuzung zur Alemannenstraße geradeaus weiter fahren. Vermutlich übersah sie den von rechts heranfahrenden und vorfahrtberechtigten 26-Jährigen, der am Steuer eines BMW saß, so dass es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall wurden der 26-Jährige und sein gleich alter Beifahrer verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ludwigsburg: Unfallflucht

Einen Sachschaden von 4.000 Euro richtete ein Autofahrer am Donnerstag an einem Mercedes A-Klasse an und flüchtete, ohne sich darum zu kümmern. Der blaue Pkw war zwischen 11:00 und 13:30 Uhr im Erdgeschoss des Parkhauses eines Einkaufszentrums zur Porschestraße hin abgestellt. Der Unbekannte hatte die Fahrerseite gestreift und beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, zu wenden.

