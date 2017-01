POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall hat hohen Sachschaden und Verletzte zur Folge

Ludwigsburg (ots) - Gegen 18.26 Uhr befuhr der 27-jährige Fahrer eines Fiat Panda die Landesstraße 1137 von Ditzingen in Richtung Leonberg. Kurz nachdem der Fahrer die Einmündung zur Kreisstraße 1010 nach Gerlingen passiert hatte, geriet der 27-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er erst mit einem entgegenkommenden BMW eines 56-Jährigen. Die Kollision des Fiats am Heckbereich des BMW auf dessen Fahrerseite hatte zur Folge, dass sich der Fiat dabei mindestens einmal überschlug. Der BMW drehte sich um dessen eigene Achse und dürfte sich auch überschlagen haben. Im Verlauf kam es abschließend zwischen dem Fiat noch zur Berührung mit einem Ford eines 49-Jährigen, der hinter dem BMW fuhr. Der Ford wurde ebenfalls erheblich beschädigt, konnte aber auf der Fahrbahn anhalten. Der Fiat selbst, kam letztlich im angrenzenden Acker zum Liegen. Der 27-jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der 56-Jährige Fahrer des BMW und dessen 47-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls vom Rettungsdienst und einem vorsorglich nachgeforderten Notarzt versorgt. Der Fahrer des Fords blieb unverletzt. An den beteiligten drei Fahrzeugen, die alle nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell