POL-LB: Diebstahl u.a. in Jettingen

Ludwigsburg (ots) - Jettingen, Unterjettingen: Dreiste Täter bringen Seniorin um ihr Geld

Äußerst dreist gingen unbekannte Täter vor, die am Freitag eine Bewohnerin einer Seniorenresidenz im Heubergring heimsuchten und sie um einen vierstelligen Geldbetrag brachten. Um in das Gebäude zu gelangen, klingelte eine Frau bei verschiedenen Bewohnern, bis ihr schließlich die Eingangstür geöffnet wurde. In der Residenz versuchte sie in mehrere Wohnungen eingelassen zu werden, wurde jedoch zurück gewiesen. Als eine Seniorin ihr schließlich die Tür öffnete, schob die Fremde sie frech beiseite und drängte ins Innere. Sie suchte nach Wertsachen, nahm einen Geldbeutel an sich und verließ das Gebäude wieder. Die Börse enthielt neben einer geringen Summe Bargeld auch die EC-Karte des Opfers, mit der anschließend mehrere Geldabhebungen vom Konto der Seniorin getätigt wurden. Die Täterin wurde als schlanke Frau mit dunklen Haaren beschrieben. Vermutlich war sie anschließend in einen schwarzen Pkw gestiegen, der vor dem Gebäude geparkt stand. In dem Auto saß ein Mann und wartete. Der Vorfall wurde heute bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gäufelden unter Tel. 07032/95491-0 entgegen.

