POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Rutesheim: Arbeitsunfall

Ludwigsburg (ots) - Aus bislang noch ungeklärter Ursache ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 15.00 Uhr in der Kirchstraße in Rutesheim ein Arbeitsunfall, bei dem ein 52 Jahre alter Mann schwer verletzt wurde und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Firmenangestellte war gemeinsam mit einem Kollegen mit den Abbrucharbeiten einer Scheune beschäftigt und stand hierfür auf einer mobilen Hebebühne. Im weiteren Verlauf brachen die Hebebühne und Teile des Mauerwerks ein und der Mann wurde verletzt. Zur Klärung des Sachverhalts hat die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Sachverständigen hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell