POL-LB: Ditzingen: Einbruch in Schulgebäude

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, sucht Zeugen, die zwischen Mittwoch 19.00 Uhr und Donnerstag 07.15 Uhr etwas Verdächtiges in der Gottfried-Keller-Straße in Ditzingen bemerkt haben. Vermutlich ein und derselbe Täter versuchte zunächst eine Terrassentür aufzuhebeln und so in das Schulgebäude einzudringen. Als ihm dies nicht gelang, machte er sich schließlich an der Terrassentür des angegliederten Betreuungsgebäudes zu schaffen. Diese brach der Unbekannte auf und verschaffte sich Zutritt ins Innere. Anschließend hebelte er mehrere Schränke auf und stahl eine Blechdose, in der sich einer kleiner Bargeldbetrag befand. Der Einbrecher hinterließ einen Gesamtsachschaden von etwa 1.500 Euro.

