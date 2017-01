POL-LB: Diebstahl (Versuch) in Ludwigsburg, Sachbeschädigung in Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Dreiste Diebe unterwegs

Mit zwei dreisten Dieben bekam es eine 83 Jahre alte Frau am Donnerstagmorgen in einem Einkaufsmarkt in der Schwieberdinger Straße zu tun. Während einer der Männer die Seniorin gegen 09:50 Uhr wohl ansprach und ablenkte, griff sein Begleiter in ihre Tasche und zog die Geldbörse heraus. In diesem Moment drehte die Frau sich um, bemerkte den Diebstahl und rief um Hilfe. Aufmerksame Zeugen nahmen die Verfolgung, der nun ohne Beute flüchtenden Diebe auf und konnten einem der Täter an einer nahe gelegenen Bushaltestelle habhaft werden. Die zwischenzeitlich hinzugerufene Polizei brachte den 38-jährigen Verdächtigen zum Revier und entließ ihn nach Durchführung ihrer Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern an. Zeugen, die Hinweise auf den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353 in Verbindung zu setzen. Es soll sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann gehandelt haben, der schwarze Haare hat, eine blaue Jeans und beigebraune Schuhe sowie eine dunkle Daunenjacke mit Kapuze trug.

Bietigheim-Bissingen: Porsche zerkratzt

Einen Sachschaden von 1.500 Euro richtete ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch in der Etzelstraße an. Der Vandale zerkratzte an einem Porsche beide Türen der Fahrerseite. Das Auto war am rechten Fahrbahnrand auf Höhe einer Firma abgestellt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142/405-0 entgegen.

