POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Einbruch in Garage

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Dienstag 23.00 Uhr und Mittwoch 08.30 Uhr schlug ein Dieb in der Herrenberger Straße in Maichingen zu. Der bislang unbekannte Täter brach in eine verschlossene Garage ein und stahl vier Kompletträder. Die Reifen sind auf AMG-Alufelgen aufgezogen. Insgesamt dürften die Räder einen Wert von etwa 5.000 Euro haben. Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben.

