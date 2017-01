POL-LB: Weil der Stadt/-Münklingen: Unbekannte auf Diebestour; Böblingen: Pannenfahrzeug verursacht Stau im Berufsverkehr

Ludwigsburg (ots) - Weil der Stadt/-Münklingen: Unbekannte auf Diebestour

In der Nacht zum Mittwoch befanden sich vermutlich dieselben, bislang unbekannten Täter in Weil der Stadt und Münklingen auf Diebestour. In der Znaimer Straße schlugen die Unbekannten ein Fenster eines am Straßenrand abgestellten BMW ein und stahlen CDs und die Fahrzeugbeschreibung aus dem Handschuhfach. Unweit des Tatorts ließen die Diebe die Gegenstände dann auf dem Gehweg zurück und machten sich ohne Beute aus dem Staub. In der Straße "Im Wiesbrunnen" entwendeten sie aus einer Garage sechs Kisten Bier und eine Kiste mit Erfrischungsgetränken im Gesamtwert von knapp 100 Euro. Aufgrund von Spuren geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033/5277-0, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Pannenfahrzeug verursacht Stau im Berufsverkehr

Erhebliche Verkehrsstörungen rund um die sogenannte "Thermalbad-Kreuzung" waren die Folge, nachdem ein Schulbus am Mittwochmorgen, gegen 07.40 Uhr, in der Panzerstraße in Böblingen mit einem technischen Defekt liegen geblieben war. In der Panzerstraße, der Stuttgarter Straße und in Richtung der Autobahnanschlussstelle Böblingen-Ost kam es zu Staus. Ein 41 Jahre alter Kia-Lenker, der die Panzerstraße in Richtung der Kreuzung befuhr, übersah wohl aus Unachtsamkeit, dass der Verkehr vor ihm stockte und stieß gegen einen vorausfahrenden 42-jährigen VW-Lenker. Der Fiat war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der defekte Schulbus wurde ebenfalls abgeschleppt. Die Polizei war im Kreuzungsbereich bis gegen 08.35 Uhr zur Verkehrsregelung eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell