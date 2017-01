POL-LB: Beleidigung in Herrenberg, Verkehrsunfall in Böblingen, Sachbeschädigung in Waldenbuch

Ludwigsburg (ots) - Herrenberg: 51-jährige Frau belästigt

Eine 51-Jährige wurde am Dienstagabend im S-Bahn-Parkhaus in der Kalkofenstraße von einem Fremden belästigt. Die Dame war dem Unbekannten zuvor in der Bahn begegnet und hatte ein paar belanglose Worte mit ihm gewechselt. Um 20:00 Uhr in Herrenberg angekommen, stieg sie aus und ging zu ihrem Auto. Plötzlich klopfte es an ihre Scheibe. Als sie diese herunterließ, stand der Mann mit geöffneter Hose vor ihr, so dass sein Geschlechtsteil zu sehen war. Als die toughe Frau ihn anschrie, zog er ab. Es handelte sich um einen Anfang 20-Jährigen, der 1,75 Meter groß ist und schlank. Er hat blonde, sehr kurze Haare und war bekleidet mit hellblauer Jeans und weißen Turnschuhen. Er sprach gebrochen deutsch. Hinweise werden an das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, erbeten.

Böblingen: Mit Räumfahrzeug zusammen gestoßen

Einen Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 18:15 Uhr in der Leibnizstraße ereignet hat. Ein Räumfahrzeug, an dessen Steuer ein 36-Jähriger saß, war in Richtung Böblingen unterwegs. Der Fahrer wollte an der Einmündung zur Friedrich-Gerstlacher-Straße wenden, um diese anschließend zu räumen. Hinter ihm fuhr ein 48-Jähriger in einem BMW. Just in diesem Moment überholte der Autofahrer das Räumfahrzeug und stieß mit ihm zusammen. Der BMW wurde durch den Aufprall in den Grünstreifen geschleudert. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Waldenbuch: Farbschmierereien

Unbekannte Sprayer verunzierten in der Nacht von Mittwoch, 4. Januar auf Donnerstag, 5. Januar die Fassade einer Schule in der Schulstraße. Die Täter sprühten eine Buchstabenfolge mit etwa einen Meter hohen Lettern auf. Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldenbuch unter Tel. 07157/52699-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell