POL-LB: Benningen am Neckar:Sommerräder gestohlen; Korntal-Münchingen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots) - Benningen am Neckar: Sommerräder gestohlen

Mit vier Sommerrädern im Wert von etwa 1.000 Euro machte sich ein bislang unbekannter Täter aus dem Staub, der am Dienstag zwischen 09.15 Uhr und 12.00 Uhr in der Falkenstraße in Benningen am Neckar zuschlug. Der Unbekannte verschaffte sich Zugang in eine Tiefgarage und entwendete die Reifen, die auf Alu-Felgen aufgezogen sind, von einem der Stellplätze. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Korntal-Münchingen: Wohnungseinbruch

Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711/839902-0, sucht Zeugen, die am Dienstag zwischen 18.30 und 19.00 Uhr etwas Verdächtiges in der Solitudeallee in Korntal bemerkten. Bislang unbekannte Täter machten sich zunächst an ein Wohnhaus heran. Indem sie die Tür zum Wintergarten aufbrachen, gelangten die Einbrecher in das Haus und durchsuchten dieses anschließend nach Wertvollem. Sie erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld und vermutlich auch Schmuck in noch unbekanntem Wert. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell