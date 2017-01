POL-LB: Verkehrsunfall in Dagersheim

Ludwigsburg (ots) - Dagersheim: Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte und einen Sachschaden von über 7.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Dienstag gegen 08:00 Uhr in der Aidlinger Straße ereignete. Verkehrsbedingt mussten ein 40-jähriger Fahrer eines Ford-Kleintransporters und ein 40-Jähriger, der hinter ihm in einem Skoda unterwegs war, auf der abschüssigen Kreisstraße 1066 kurz vor Dagersheim anhalten. Vermutlich erkannte die nachfolgende 44-Jährige, die am Steuer eines VW saß, dies zu spät und krachte dem Skoda ins Heck. Dieser wurde noch auf den Ford geschoben. Der Skoda-Fahrer und die 44-Jährige erlitten Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell