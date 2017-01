POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 72-Jährige nach Schüssen in Kornwestheim gestorben

Ludwigsburg (ots) - Die 72-jährige Frau, die am 04. Januar von ihrem 74-jährigen Ehemann in Kornwestheim durch mehrere Schüsse aus einem Kleinkaliber-Revolver lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten hatte, ist in der Nacht zum 06. Januar in einer Klinik gestorben. Der 74-jährige Tatverdächtige, der sich seit Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart in Untersuchungshaft befindet, wird sich nun wegen eines vollendeten Tötungsdelikts verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell