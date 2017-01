POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Abfallcontainer abgebrannt

Ludwigsburg (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Montag in der Frankfurter Straße in Bietigheim kurz vor 13.00 Uhr ein 1100 Liter-Abfallcontainer für "Flach-Müll" in Brand. Sechs Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Bietigheim-Bissigen rückten daraufhin mit einem Fahrzeug aus und löschten die Flammen. Der Container brannte jedoch nahezu vollständig nieder. Der hierdurch entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

