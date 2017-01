POL-LB: Sindelfingen: Gefährliche Körperverletzung

Ludwigsburg (ots) - Sindelfingen: Barbesuch endet im Streit

Nach dem Besuch einer Bar am frühen Samstagmorgen gerieten mehrere Gäste in eine Auseinandersetzung, bei der ein 27-Jähriger leicht verletzt wurde. Die Personengruppe hatte das Lokal in der Ziegelstraße gegen 05:00 Uhr gemeinsam verlassen und war zu Fuß in Richtung Taxistand unterwegs. Auf Höhe eines Geldinstituts in der Marktstraße kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf der 27-Jährige von einer bislang unbekannten Person aus der Gruppe mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen und verletzte wurde. Das Opfer musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schläger flüchtete in Begleitung zweier weiterer Personen in Richtung Planie. Es soll sich um einen etwa 25 Jahre alten Mann gehandelt haben, der ungefähr 1,85 Meter groß ist. Er hat schwarzes Haar und trägt eine sog. "Undercut"-Frisur sowie einen kurzen Vollbart. Bekleidet war er mit einer auffälligen weißen Jacke. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, bittet um sachdienliche Hinweise.

