POL-LB: Besigheim: Schiebetür mit Feuerwerkskörper beschädigt; Ludwigsburg: Einbruch in Fitnessstudio

Ludwigsburg (ots) - Besigheim: Schiebetür mit Feuerwerkskörper beschädigt

Mit Feuerwerkskörpern, die bislang unbekannte Täter zwischen Samstag 13.00 Uhr und Montag 04.50 Uhr in der Bahnhofstraße in Besigheim zündeten, wurde die Eingangsschiebetür einer Bäckereifiliale beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Die Tür wurde derart demoliert, dass sie nicht mehr funktionstüchtig ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143/40508-0, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Einbruch in Fitnessstudio

Zwischen Sonntag 20.30 Uhr und Montag 02.00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter in der Rheinlandstraße in Ludwigsburg zu. Dem Unbekannten, der es vermutlich auf Bargeld abgesehen hatte, gelang es ein Fenster eines Fitnessstudios aufzubrechen, durch das er anschließend ins Innere klettere. Zunächst durchsuchte er den Tresenbereich und hebelte eine Schublade auf. Dann entdeckte er einen Wandtresor, den er mit brachialer Gewalt öffnete und das darin enthaltene Bargeld in vierstelliger Höhe stahl. Einen weiteren Safe, in dem sich ein Schlüssel befand, entwendet er komplett. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell