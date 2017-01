POL-LB: Diebstahl in Weil der Stadt

Ludwigsburg (ots) - Weil der Stadt: Räderdiebe unterwegs

Auf Sommerreifen samt Felgen hatten Diebe es abgesehen, die in der Nacht zum Samstag in der Sudetenstraße zuschlugen. Die Täter entwendeten aus einer Garage insgesamt acht Räder im Wert eines vierstelligen Betrags. Vermutlich stand die Garage offen, als die Diebe die an der Wand befestigten und unter anderem mit Seil und Schloss gesicherten Reifen mitgehen ließen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033/5277-0, in Verbindung zu setzen.

