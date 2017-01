POL-LB: Diebstahl (Versuch) in Böblingen, Brandalarm in Böblingen

Ludwigsburg (ots) - Böblingen: Fahrradbesitzer gesucht

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht den rechtmäßigen Besitzer eines Kinderfahrrads, das im Dezember von der Polizei sichergestellt worden war. Am 11. Dezember 2016 konnte ein aufmerksamer Zeuge gegen 14:10 Uhr beobachten, wie sich drei Jungs im Alter zwischen 13 und 15 Jahren an einem Kinderfahrrad zu schaffen machten. Das Rad stand in der Talstraße im Bereich des Fahrradabstellplatzes am Böblinger Bahnhof. Vermutlich durch den Zeugen gestört, suchten die verhinderten Diebe das Weite und ließen das Fahrrad zurück. Eine sofortige polizeiliche Fahndung nach den drei flüchtigen und dunkel gekleideten Personen blieb ohne Erfolg. Bei dem Kinderfahrrad handelt es sich um ein blaues Mountainbike der Marke "Ideal Traxer". Der Besitzer des Rades wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Brandalarm in Asylunterkunft

Die Freiwilligen Feuerwehren Renningen und Malmsheim rückten am Samstag gegen 05:30 Uhr mit 35 Wehrleuten und sieben Fahrzeugen zu einem Brand in einem Lagerraum der Asylbewerberunterkunft in der Gottfried-Bauer-Straße in Renningen aus. Vermutlich aufgrund der unsachgemäßen Lagerung von Matratzen war es im Bereich einer eingeschalteten Deckenlampe zum Hitzestau gekommen. Die Matratzen waren bis an die Decke gestapelt. Mutmaßlich begann die oberste zu schmoren, so dass sich starker Rauch bildete und den Brandmelder auslöste. Die Wehrleute evakuierten die komplette Unterkunft und brachten die über 70 Bewohner in Sicherheit. Nachdem der Brand zügig gelöscht worden war, konnten die Bewohner in die Unterkunft zurückkehren. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

