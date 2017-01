POL-LB: Körperverletzung in Ludwigsburg, Umweltdelikt in Vaihingen an der Enz

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: 20-Jährigen angegangen

Ein 20-Jähriger wurde am frühen Sonntagmorgen von zwei jungen Männern angegangen, als er zu Fuß in der Karlstraße unterwegs war. Die beiden kamen ihm gegen 02:15 Uhr entgegen. Einer der jungen Erwachsenen verpasste ihm unvermittelt eine Ohrfeige. Anschließend erhielt er von dessen Begleiter noch einen weiteren Hieb. Die Schläger ergriffen die Flucht in Richtung Bahnhof, als mehrere Personen aus einer dortigen Gaststätte traten. Eine sofort hinzugerufene Polizeistreife konnte in Bahnhofsnähe zwei 21-jährige Verdächtige kontrollieren. Sie waren in Begleitung eines 20-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an.

Vaihingen an der Enz: Heizöltank illegal entsorgt

Zwischen Samstag 16:00 Uhr und Sonntag 08:45 Uhr entsorgten Unbekannte nahe der Kreisstraße 1685 in Richtung Oberriexingen einen Heizöltank mit einem Fassungsvermögen von 1.500 Litern. Der Plastikbehälter lag am Rand eines Feldwegs kurz nach der Kläranlage und enthielt noch ein paar Liter Öl. Glücklicherweise war keine Flüssigkeit ausgetreten. Der Arbeitsbereich Umwelt und Gewerbe des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Tel. 07142/405-0 zu melden.

