POL-LB: Erdmannhausen: Unfallflucht; Ditzingen: Alkoholunfall

Ludwigsburg (ots) - Erdmannhausen: Unfallflucht

Rund 4.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Autofahrer angerichtet, der in der Nacht zum Sonntag in der Schulstraße einen geparkten Peugeot 206 angefahren hat. Der Unbekannte fuhr mit einem vermutlich rot lackierten Fahrzeug bergab, streifte dabei die Beifahrerseite des Peugeot und machte sich anschließend aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144/900-0, entgegen.

Ditzingen: Alkoholunfall

Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 37-jähriger Autofahrer, der am Sonntagabend, gegen 21.40 Uhr auf der schneeglatten Münchinger Straße in Ditzingen von der Fahrbahn abkam. Er war in Richtung Münchingen unterwegs und geriet im Verlauf einer leichten Linkskurve zunächst nach rechts auf den Gehweg. Wieder zurück auf der Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen VW Golf, streifte ein Gartentor, stieß gegen ein Verkehrszeichen und landete schließlich in einem Gartenzaun. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Polizeibeamte stellten während der Unfallaufnahme bei dem 37-Jährigen Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Nach einem Alkoholtest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell