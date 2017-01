POL-LB: Unfall mit hohem Sachschaden auf der B464 zwischen Maichingen/Darmsheim und Sindelfingen-West

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntag befuhr ein 47 Jahre alter Daimler Fahrer gegen 17.30 Uhr die B 464 von Renningen in Fahrtrichtung Tübingen. Zwischen der Anschlussstelle Maichingen/Darmsheim und Sindelfingen-West verlor dieser, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der winternassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Es kommt zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 41-jährigen BMW Fahrer, wobei seine 44-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurde. Der Verursacher kam anschließend ca. 150 nach der Kollisionsstelle in einer Leitplanke zum Stehen. Durch umhergeflogene Fahrzeugteile erstreckte sich die Unfallstelle auf über 400 Meter. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Daimler entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro, am BMW von ca. 15.000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken beläuft sich auf ca. 3.500 Euro. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme, bei der vier Streifen des Polizeireviere Sindelfingen und Böblingen beteiligt waren, bis gegen 19.00 Uhr voll gesperrt.

Es besteht die Möglichkeit, dass weitere Fahrzeuge durch umhergeflogene Fahrzeugteile beschädigt wurden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter der Rufnummer 07031/697-0 zu melden.

