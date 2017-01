POL-LB: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Fußgänger in Korntal-Münchingen

Ludwigsburg (ots) - Leicht verletzt wurde ein 65 Jahre alter Fußgänger, als dieser am Donnerstag gegen 18.00 Uhr die Daimlerstraße im Ortsteil Kallenberg überqueren wollte. Hierzu stellte er sich einige Meter hinter einem, am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug und wurde dort stehend von einem ohne Licht und entgegen der Fahrtrichtung fahrenden Radfahrer angefahren und stürzte zu Boden. Der Radfahrer half dem leicht verletzten Mann wieder auf die Beine, verweigerte jedoch die Angaben seiner Personalien. Als der Radfahrer mitbekam, dass Zeugen die Polizei verständigten wollten, entfernte sich dieser mit seinem schwarzen Mountainbike unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Müllerheim. Der etwa 30 Jahre alte und 170 Zentimeter große Radfahrer hatte kurze schwarze Haare, trug eine Brille und führte einen Rucksack mit sich. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Unfallflüchtigen machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Ditzingen unter der Rufnummer 07156 / 43 52 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell