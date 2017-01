POL-LB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Kornwestheim

Ludwigsburg (ots) - Am Samstag befuhr eine 27-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 21.30 die Zeppelinstraße und bog in die Stuttgarter Straße ein. Hierbei missachtete sie den Vorrang einer entgegenkommenden 51-jährigen Porsche-Fahrerin, welche aus der Johannesstraße kam, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel für beide Verkehrsteilnehmer auf Grün geschaltet. Es wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro, am Porsche von ca. 20.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell