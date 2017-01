POL-LB: Einbruch in Einfamilienhaus in Eberdingen-Nußdorf

Ludwigsburg (ots) - Nachdem sich am Samstag in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr ein Einbrecher über ein Fenster im Keller Zugang in ein Einfamilienhaus in der Scheffelstraße verschafft hatte, durchsuchte er dort mehrere Räume und flüchtete anschließend mit Schmuck in bislang unbekanntem Wert. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro.

