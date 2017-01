POL-LB: Unfall mit überschlagenem Anhänger auf der A8 beim Dreieck Leonberg

Ludwigsburg (ots) - Am Samstagmittag befuhr gegen 11.45 Uhr ein 23-jähriger Audi-Fahrer mit seinem Anhänger, auf welchem er einen Daimler geladen hatte, die Überleitung von der A8 vom Autobahnkreuz Stuttgart kommend, auf die A81 in Fahrtrichtung Heilbronn. Aus bislang unbekannter Ursache gerät der Anhänger ins Schleudern, reißt vom Audi ab, überschlägt sich und das aufgeladene Fahrzeug bleibt auf dem Dach liegen. Durch den Unfall wird niemand verletzt. Sämtliche Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Die Unfallaufnahme durch zwei Streifen der Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und die Aufräumarbeiten dauern bis gegen 13.30 Uhr. Es waren zeitweise bis zu drei Fahrspuren gesperrt, was zu einem Rückstau auf der A8 von bis zu sieben km führte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell