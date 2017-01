POL-LB: Wohnungseinbrüche in Vaihingen an der Enz und Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) - Vaihingen an der Enz: Nach Einbruchsversuch Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Freitag, 23.12.2016, 12.00 Uhr, und Donnerstag, 05.01.2017, 18.00 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter über das Treppenhaus Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Kolberger Straße. Anschließend wurde an der Eingangstüre einer dort befindlichen Wohnung versucht, diese gewaltsam zu öffnen. Der Einbruchsversuch scheiterte und der Täter ließ von seinem Vorhaben ab. Anwohnern fiel im besagten Tatzeitraum dabei eine männliche Person im Alter zwischen vierzig und fünfzig Jahren auf, die sich im Treppenhaus aufhielt. Diese wurde als etwa 175 cm groß beschrieben und habe einen Schnauzbart getragen. Weitere Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Telefonnummer 07042 941 0 in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 18.00 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus in der Mörikestraße. Nachdem zuvor ein im Außenbereich angebrachter Bewegungsmelder beschädigte wurde, hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Über das dabei insgesamt erlangte Diebesgut, dessen Wert und des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine weiteren Erkenntnisse vor. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141 18 5353 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell