POL-LB: Verkehrsunfälle in Weil der Stadt - Merklingen/Hausen an der Würm - und Ditzingen

Weil der Stadt -Merklingen/Hausen an der Würm-: Pkw überschlägt sich

Ein 41-jähriger Fahrer eines Fords Fiesta befuhr am Freitag gegen 21.14 Uhr die Landesstraße 1182 von Merklingen kommend in Richtung Hausen an der Würm. Aufgrund der den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 41-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Ford schanzte eine angrenzende Böschung nach oben, überschlug sich und kam quer auf der Fahrerseite auf der Landesstraße zum Liegen. Der 41-Jährige zog sich dabei Verletzungen zu, die durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Anschließend wurde der Fahrer in ein Krankenhaus transportiert. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Ditzingen: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Am Freitag gegen 22.45 Uhr überquerte ein 50-jähriger Fußgänger zusammen mit einer weiteren Passantin die Autenstraße. Dabei fuhr an den Beiden ein Pkw Ford sehr dicht vorbei. Der 50-Jährige wollte daraufhin den Fahrer auf sein Verhalten hinweisen. Der Fahrer hielt zunächst auch kurz an, fuhr jedoch sogleich weiter, ohne dass die Personen zuvor miteinander sprechen konnten. Der 50-Jährige lief anschließend auf dem Gehweg weiter. Wenig später kehrte der Ford unvermittelt zurück, fuhr über die Gegenfahrspur auf den Gehweg von hinten an den Passanten heran und touchierte diesen mit der linken Fahrzeugfront am Bein. Der 50-Jährige wurde leicht verletzt. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Im Zuge polizeilicher Ermittlungen konnte ein 30-jähriger als Fahrer des Fords ermittelt werden. Dessen Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem muss der 30-Jährige mit einer Strafanzeige rechnen.

