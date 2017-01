POL-LB: Korrektur zu Auftrag Nr. 2845179 vom 06.01.2017// In beiden Meldungen wurde der Tag auf den DONNERSTAG abgeändert.

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Am Donnerstagabend kam es gegen 20:30 Uhr in der Eduard-Spranger-Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden von 20 000 EUR entstand. Zum Unfall kam es als der Fahrer eines Audi vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Straßenglätte von der Fahrbahn abkam und mit einem am Straßenrand geparkten Mercedes kollidierte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die hinzugerufene Streifenbesatzung des Polizeireviers Ludwigsburg konnte an der Unfallstelle das Kennzeichen des Flüchtigen feststellen. Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme kam die Fahrzeughalterin mit ihrem alkoholisierten Sohn auf das Polizeirevier und gab an den Unfall verursacht zu haben. Bei weiteren Ermittlungen ergaben sich Ungereimtheiten zum Unfallablauf, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass der alkoholisierte 33-jährige Sohn das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Unfalls lenkte.

Markgröningen: Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Donnerstag gegen 18:30 Uhr in der Badgasse auf Höhe der Einmündung Betzgasse eine Fußgängerin angefahren. Der Unfallverursacher half der gestürzten 70 - jährigen noch aufzustehen und fuhr anschließend weiter. Die Fußgängerin wurde durch den Unfall verletzt und musste zur weiteren Abklärung im Krankenhaus behandelt werden. Zeugen des Unfalls oder der Unfallverursacher werden gebeten sich beim Polizeirevier Vaihingen Enz unter 07042-9410 zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell