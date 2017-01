POL-LB: Küchenbrand in Holzgerlingen; Sachbeschädigung in Böblingen

Ludwigsburg (ots) - Holzgerlingen: Am Donnerstag wurde der Feuerwehr Böblingen um 16:10 Uhr ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Lichtensteinstraße mitgeteilt. Ermittlungen zufolge geriet auf dem Herd befindliches Essen in Brand, woraufhin es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Da die 72 jährige Wohnungsinhaberin kurz zuvor die Wohnung verlassen hatte, wurde durch die Feuerwehr die Wohnungstüre geöffnet. Das in Brand geratene Essen konnte durch die Feuerwehr vom Herd genommen und somit ein größerer Schaden verhindert werden. Nach ausreichender Belüftung der Wohnung stand diese der Bewohnerin nach Abschluss des Einsatzes wieder zur Verfügung. Der Sachschaden in der betroffenen Wohnung beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Feuerwehr Böblingen war mit fünf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort.

Böblingen: Vermutlich nach einem Streit unter drei Personen ging am Donnerstagnacht, gegen 23.30 Uhr, die Fensterscheibe eines leerstehenden Ladengeschäftes in der Kelterstraße zu Bruch. Der darüber wohnende Eigentümer hatte kurz zuvor einen lauten Streit zwischenzwei Männern und einer Frau wahrnehmen können. Da zuvor bereits eine der männlichen Personen im Streit gegen die Scheibe schlug, wird auch dieser als Täter bzw. Verursacher vermutet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

