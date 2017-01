POL-LB: Gärtringen: Unfall mit 12.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Eine leicht verletzte PKW-Fahrerin und Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Donnerstag kurz vor 10.00 Uhr auf der Bundesstraße 14 auf Höhe des Industriegebiet Gärtringen ereignete. Eine 20 Jahre alte Peugeot-Lenkerin war von der Autobahnanschlussstelle Gärtringen in Richtung Nufringen unterwegs. Zuvor hatte es stark geschneit. Teilweise war die Straße jedoch bereits geräumt. Kurz vor der Brücke, die die Kreisstraße 1077 über die B 14 führt, setzte die Fahrerin zum Überholen eines 50-jährigen Sprinter-Lenkers an. Vermutlich bemerkte sie, als sie sich unter der K 1077 befand, dass die Fahrbahn nach der Unterführung wieder schneebedeckt ist und bremste ab. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie hierbei nach rechts und prallte zunächst gegen den Sprinter. Nach der Unterführung kam sie dann nach links von der mit Schnee bedeckten Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Die junge Frau musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Peugeot war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell