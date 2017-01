POL-LB: Bietigheim-Bissingen: renitenter Ladendieb geflüchtet; Benningen am Neckar: Trickdieb unterwegs

Ludwigsburg (ots) - Bietigheim-Bissingen: renitenter Ladendieb geflüchtet

Nach einem räuberischen Diebstahl, den ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch gegen 17.10 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Prinz-Eugen-Straße in Bissingen beging, sucht die Polizei nun Zeugen. Im Verkaufsraum entnahm der Unbekannte einen Kopfhörer im Wert von 15 Euro aus einem Regal, steckte den Artikel ein und ging anschließend zum Ausgang. Der 55 Jahre alte Ladendetektiv, der dies beobachtet hatte, sprach den Mann hierauf an und versuchte ihn festzuhalten. Der Dieb wehrte sich jedoch, stieß den Detektiv zu Boden und flüchtete mitsamt seiner Beute in Richtung des Bahnhofs. Der Täter ist zwischen 20 und 25 Jahren alt, hat blondes Haar, trug einen Drei-Tage-Bart und ist etwa 180 cm groß. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jeans, einer grauen Windjacke und roten Schuhen. Vermutlich befand sich der Täter in Begleitung zweier weiterer Männer. Einer der beiden betrat gemeinsam mit ihm den Markt, während der Zweite davor wartete. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, entgegen.

Benningen am Neckar: Trickdieb unterwegs

Vermutlich mit seinem höflichen Auftreten erschlich sich ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Straße "Dengelberg" in Benningen am Neckar das Vertrauen einer Seniorin und erbeutet Schmuck und Bargeld. Der Trickdieb klingelte zunächst an der Hauseingangstür und gab vor Leitungen im Haus überprüfen zu müssen. Die 85-Jährige ließ ihn daraufhin in das Gebäude und kurze Zeit später klingelte er dann an ihrer Wohnungstür. Zunächst täuschte er vor, ihre Heizkörper zu begutachten, fragte die Seniorin dann jedoch nach Schmuck und Bargeld. Beides überreichte die Frau dem Unbekannten, der sich schließlich unter einem Vorwand mit der Beute in Höhe eines vierstelligen Betrags davon machte. Der Täter soll 50 bis 60 Jahre alt und etwa 180 cm groß sein. Er hat braunes Haar und trug einen Monteurs-Anzug. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, sucht nun Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte, die ebenfalls Opfer dieses Trickdiebs wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell