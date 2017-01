POL-LB: Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: Einbruch in Wohnhaus; Vaihingen an Enz: Verkehrsunfallflucht; Ludwigsburg: Zeugen nach Unfall an Ampelkreuzung gesucht

Ludwigsburg (ots) - Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: Einbruch in Wohnhaus

Einen geringen Bargeldbetrag hat ein bislang unbekannter Täter erbeutet, der am Mittwoch zwischen 16:00 und 19:00 Uhr ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße in Kleinglattbach heimsuchte. Der Unbekannte öffnete gewaltsam ein Fenster und gelangte so in das Haus, welches er im Anschluss durchsuchte. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, entgegen.

Vaihingen an Enz: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag, zwischen 06:00 und 17:00 Uhr, einen Dacia, der im Lärchenweg in Vaihingen an der Enz abgestellt war. Aufgrund der Beschädigungen könnte es sich bei dem Verursacher um einen Radfahrer handeln, der auf dem Gehweg unterwegs war und die Kontrolle über sein Rad verlor. In der Folge prallte er mutmaßlich mit dem Lenkrad auf die Motorhaube des geparkten Fahrzeugs und richtete dabei einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro an. Anschließend machte er sich aus dem Staub. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, sucht Zeugen die Hinweise geben können.

Ludwigsburg: Zeugen nach Unfall an Ampelkreuzung gesucht

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von etwa 12.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwoch, gegen 19:35 Uhr, in Ludwigsburg ereignete. Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 45 Jahre alte Fahrerin mit ihrem BMW auf der Schlossstraße unterwegs und wollte in die weiterführende Heilbronner Straße einfahren. An der dortigen, ampelgeregelten Kreuzung stieß sie dann mit dem Mercedes eines 22-Jährigen zusammen, der von der Heilbronner Straße nach links in die Marbacher Straße einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß zogen sich die beiden Fahrer leichte Verletzungen zu. Die BMW-Lenkerin musste in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Da unterschiedliche Angaben der Beteiligten zur Ampelschaltung im Raum stehen, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

