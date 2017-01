POL-LB: Böblingen: Unfall auf glatter Straße; A 81 / Nufringen: Unfall beim Überholen; Böblingen: Einbruch

Ludwigsburg (ots) - Böblingen: Einbruch

Beim Einbruch in ein Veranstaltungsgebäude in der Dornierstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch zwei Großbildmonitore im Wert von etwa 3.000 Euro erbeutet. Die Einbrecher hatten eine Tür aufgehebelt und die in einem Saal angebrachten Monitore abmontiert. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, entgegen.

Böblingen: Unfall auf glatter Straße

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Mittwochabend, gegen 20:10 Uhr, ein 23-jähriger Autofahrer mit seinem Ford auf der winterglatten Brunnenstraße ins Schleudern geraten und gegen eine Hauswand geprallt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der 23-Jährige blieb unverletzt.

A 81 / Nufringen: Unfall beim Überholen

Der 46-jährige Fahrer eines Kleintransporters hat am Donnerstagmorgen, gegen 05:15 Uhr auf der A 81, zwischen den Anschlussstellen Hildrizhausen und Gärtringen beim Überholen von drei Sattelzügen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Betonleitplanke. Bei dem Aufprall wurde die Verankerung des mit frischen Wurstwaren beladenen Aufbaus stark beschädigt und der Aufbau kippte über die Leitplanke ab. Der entstandene Sachschaden am Sprinter beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Ob die geladenen Wurstwaren noch verwertet werden können, steht noch nicht fest.

