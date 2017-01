POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Versuchtes Tötungsdelikt in Kornwestheim

Ludwigsburg (ots) - Offensichtlich schon länger andauernde familiäre Spannungen zwischen einem 74-Jährigen und seiner 72-jährigen Ehefrau haben sich am Mittwochmorgen in einem versuchten Tötungsdelikt in der gemeinsamen Wohnung in der Goerdeler Straße in Kornwestheim entladen. Aus einem Kleinkaliber-Revolver, den er den polizeilichen Ermittlungen zufolge nicht rechtmäßig im Besitz hatte, gab der 74-Jährige gegen 09:10 Uhr mehrere Schüsse auf die Frau ab und brachte ihr dadurch schwerste Kopfverletzungen bei. Im Anschluss an die Tat verständigte er die Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen. Die 72-Jährige wurde in akut lebensbedrohlichem Zustand vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der festgenommene Tatverdächtige wird am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart den Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell