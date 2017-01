POL-LB: Vaihingen an der Enz: Lagercontainer aufgebrochen

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Mittwoch schlugen bislang unbekannte Täter in der Gutenbergstraße in Vaihingen an der Enz zu. Die Unbekannten brachen einen Container auf, der als Lager genutzt wird, und stahlen ein Nivelliergerät der Marke Sakkin, dessen Wert sich auf etwa 700 Euro beläuft. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, zu melden.

