POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Transporter aufgebrochen und Unbekannte randalieren in Lagerhalle

Ludwigsburg (ots) - Bietigheim-Bissingen: Transporter aufgebrochen

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, sucht Zeugen, die am Dienstag zwischen 17.10 Uhr und 18.10 Uhr einen Diebstahl in der Paul-Gerhardt-Straße in Bissingen beobachten konnten. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich, indem er das Schloss der Beifahrertür eines geparkten Fiat Transporters manipulierte, Zugang in das Fahrzeug. Aus dem Inneren stahl er dann einen schwarzen Geldbeutel, in dem sich diverse persönliche Dokumente, eine Bank- sowie eine Kreditkarte befanden. Der Wert des Diebesguts und die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest.

Bietigheim-Bissingen: Unbekannte randalieren in Lagerhalle

Eine unschöne Entdeckung musste ein Hausmeister machen, der am Dienstagvormittag ein von ihm betreutes Objekt in der Stuttgarter Straße in Bietigheim aufsuchte. Bislang Unbekannte waren mutmaßlich über das vergangene Wochenende in die Lagerhalle, in der unter anderem Büromöbel, Werkzeuge und Putzmittel deponiert werden, eingedrungen und hatten darin randaliert. Indem sie eine Fensterscheibe einschlugen, gelangten die Täter zunächst ins Innere. In der Halle versprühten sie einen Feuerlöscher, rissen Verpackungen auf, verschütteten ein Pflegemittel und fuhren mit einem Gabelstapler gegen Kartonagen sowie eine Wand. Vermutlich stahlen sie mehrere, ebenfalls gelagerte Messerblöcke. Das Glas einer Zugangstür zu einem angrenzenden Bürobereich warfen die Vandalen mit einem Feuerlöscher ein und schmissen Feuerwerkskörper hinterher. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 6.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

