POL-LB: Ludwigsburg: Lkw angefahren; Ditzingen: Unfallzeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Lkw angefahren

Im der Zeit zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Dienstag, 14:00 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Calwer Straße, auf Höhe des Netto-Marktes abgestellten Kipplaster im Frontbereich angefahren und dabei etwa 2.000 Euro Sachschaden angerichtet. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, bittet um Hinweise.

Ditzingen: Unfallzeugen gesucht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, kurz vor 21:00 Uhr auf der Ritterstraße in Schöckingen ereignet hat. Ein bislang unbekannter Autofahrer, der vermutlich mit einem grau oder weiß lackierten Citroen unterwegs war, befuhr die Ritterstraße in Richtung Heimerdingen. Als er einem entgegenkommenden Linienbus nach rechts auswich, streifte er einen geparkten Skoda. Nach diesem Streifvorgang setzte er zurück und stieß dabei auch noch gegen die Fahrzeugfront des Skoda. Obwohl er dabei etwa 1.200 Euro Sachschaden anrichtete, fuhr er anschließend davon. Zeugen zufolge hatte der Wagen einen auffallend lauten Auspuff. Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, z melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell