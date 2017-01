POL-LB: Asperg: Tageswohnungseinbruch; Remseck am Neckar-Hochberg: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots) - Asperg: Tageswohnungseinbruch

Der Polizeiposten Möglingen, Tel. 07141/481291, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch geben können, der am Dienstag zwischen 16:45 und 17:45 Uhr in der Eglosheimer Straße in Asperg verübt wurde. Ein bislang unbekannter Täter drang gewaltsam über eine aufgehebelte Tür in ein Wohnhaus ein und durchsuchte die Räume. Hierbei fielen ihm diverse Sammlermünzen von bislang unbekanntem Wert in die Hände. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Noch vor Eintreffen der hinzugerufenen Polizei, die durch einen zurückkehrenden Bewohner alarmiert worden war, hatte der Einbrecher das Wohnhaus bereits wieder verlassen. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Remseck am Neckar-Hochberg: Einbruch in Wohnhaus

Über ein zuvor eingeschlagenes Fenster gelangte ein bislang unbekannter Täter am Dienstag zwischen 10:00 und 12:20 Uhr in ein am südwestlichen Ortsrand von Remseck-Hochberg. Nach Betreten des Hauses, durchsuchte er sämtliche Räume und machte sich anschließend aus dem Staub. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Remseck, Tel. 07146/28082-0, in Verbindung zu setzen.

