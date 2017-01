POL-LB: Sindelfingen: Trickdiebstahl durch angeblichen Handwerker

Ludwigsburg (ots) - Unter dem Vorwand, einen Rohrbruch zu überprüfen, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter am Dienstag, gegen 17:00 Uhr, Zutritt zu zwei Wohnungen in der Goldmühlenstraße in Sindelfingen. Der vermeintliche Handwerker gab gegenüber zwei älteren Bewohnerinnen an, dass er das Wasser abstellen müsse, worauf diese ihn in die jeweilige Wohnung ließen. Anschließend durchsuchte er mehrere Räume und ließ aus einer der Wohnungen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen. Die andere Wohnung verließ er mutmaßlich ohne Diebesgut. Der Täter soll etwa 170 bis 175 cm groß und zwischen 40 und 45 Jahre alt gewesen sein. Er hatte dunkle, kurze Haare, war schlank und sprach deutsch. Darüber hinaus hatte er einen dunkleren Teint, trug eine dunkle Mütze und war bekleidet mit einer dicken, dunklen Jacke.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell